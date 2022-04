ONLINE Z Kyjeva a ďalších miest hlásili explózie: Biden zvažuje návštevu Ukrajiny

Dnes je to 51. deň od vpádu ruských vojsk na územie susednej Ukrajiny. Z Kyjeva a ďalších ukrajinských miest boli podľa médií hlásené explózie. Minister obrany Jaroslav Naď povedal v rozhovore pre americký denník The New York Times (NYT), že ruský prezident Vladimír Putin je porovnateľný s vodcom nacistického Nemecka Adolfom Hitlerom. Riaditeľ Svetového potravinového programu David Beasley oznámil, že humanitárna kríza na Ukrajine sa pravdepodobne ešte zhorší. Všetko dôležité s vami opäť sledujeme ONLINE.

7:36 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa poďakoval Ukrajincom za to, že už 50 dní vzdorujú ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine. TASR správu prevzala v piatok z agentúry DPA.

Zelenskyj vo svojom posolstve zdôraznil skutočnosť, že ukrajinským ozbrojeným silám a obyvateľstvu sa stále darí brániť pred okupantmi väčšinu územia krajiny. "Päťdesiat dní našej obrany je úspech. Úspech miliónov Ukrajincov," povedal vo videozázname zverejnenom v noci na piatok na sociálnej sieti Telegram.

7:10 Európa nákupom ruského plynu platí agresorovi približne polovicu zbraní, ktoré používa v rámci svojej invázie na Ukrajine. V rozhovore pre spravodajskú stanicu ČT24 to vo štvrtok povedal mimoriadny veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť ČR Václav Bartuška.

Zbaviť sa závislosti od ruského plynu bude podľa neho veľmi ťažká úloha, zasiahlo by to najmä výrobu. Bartuška priznal, že zatiaľ nie je sčítané, aké dôsledky by malo pre Európu "odstrihnutie sa" od ruských energetických zdrojov.

7:08 Minister obrany Jaroslav Naď povedal v rozhovore pre americký denník The New York Times (NYT), že ruský prezident Vladimír Putin je porovnateľný s vodcom nacistického Nemecka Adolfom Hitlerom. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu by bolo nemysliteľné, aby Slovensko posielalo zadarmo veľké množstvo základných zbraní, nieto ešte systém protivzdušnej obrany, cez východnú hranicu, povedal šéf rezortu obrany. Viac v článku.

7:04 Na Ukrajine sú ohrozené životy približne 2,7 milióna ľudí so zdravotným postihnutím. Podľa agentúry Reuters to oznámil Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Ten sa odvoláva na hlásenie, že mnoho takých obyvateľov krajiny uviazlo alebo zostalo opustených vo svojich domovoch, opatrovateľských centrách či sirotincoch. Nemajú prostriedky na pokrytie základných potrieb ani lieky.

7:02 Americký prezident Joe Biden reportérom povedal, že zvažuje vyslanie vysokopostaveného člena svojej vlády do Kyjeva na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Takisto pripustil, že by to mohol byť on sám. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky stanice BBC.

"Práve teraz prebieha rozhodovanie," povedal Biden, keď sa ho pýtali na možnú návštevu predstaviteľa USA na Ukrajine. Biden podľa BBC kladne reagoval aj na otázku, či je pripravený vycestovať aj on osobne.

Predstaviteľ Bieleho domu však v reakcii na Bidenove vyjadrenia stanici Fox News povedal, že prezidentova cesta do Kyjeva sa v súčasnosti neplánuje, píše BBC. Vláda USA podľa amerických médií zvažuje na Ukrajinu vyslať ministra obrany Lloyda Austina alebo ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena.

7:00 Riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) David Beasley vo štvrtok oznámil, že humanitárna kríza na Ukrajine sa pravdepodobne ešte zhorší, keď Rusko v najbližších týždňoch zintenzívni svoj útok. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Ruská invázia môže podľa Beasleyho slov narušiť stabilitu ukrajinského národa a vyvolať vlny migrantov usilujúcich sa nájsť lepšie životné podmienky inde. Takisto pripomenul, že WFP a ďalšie organizácie poskytujúce pomoc nemajú počas konfliktu dostatočný prístup k ľuďom, ktorí to potrebujú.