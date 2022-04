Toto dievčatko má len 9 rokov, no pred sebou veľkú kariéru: Zaujíma sa o ňu aj svetová hviezda

Módny priemysel sa možno práve zväčšil o novú hviezdu, no celý svet si bude musieť počkať kým dievčina dokončí školu.

Reč je iba o 9-ročnom dievčatku Kaii Aragon, ktorá ešte stále navštevuje základnú školu. Kaia sa stala virálnou na sociálnej sieti TikTok pre jej úžasné a originálne módne kreácie, ktoré na nich zdieľala jej mama Tonya. Ich profil "@middle.mom," sleduje 583-tisíc ľudí a celkovo majú na videách už vyše 22 miliónov lajkov.

Profil s výtvormi mladej návrhárky si dokonca všimli aj slávne módne ikony vrátane Very Wang, ktorá mladému talentu poslala rukou písaný odkaz. Wang komentovala aj jedno z videí, ktoré pridala Tonya na TikToku a neskôr poslal Kai rukou písaný odkaz spolu s fialovým batohom. V danom odkaze návrhárka vyjadrila svoje nadšenie z toho, že už takto skoro si ide za svojim snom stať sa módnou návrhárkou. Samozrejme jej aj zagratulovala a popriala veľa šťastia do budúcnosti.

Pre New York Post Kaia prezradila, že navrhuje už nejaký ten čas, šiť začala v novembri roku 2021 a jej prvým projektom bola posteľ pre mačky. Kaina kariéra sa začala na minulé Vianoce, keď dostala ako darček krajčírsku figurínu. Okamžite schmatla kus látky, vošla do svojej izby, prišpendlila ju na figurínu, zošila a asi po hodine vyšla vo svojom novom vlastnom dizajne.

Matka mladej Kaii prezradilo, že ju to náramne zaskočilo, myslela si, že krajčírsku figurínu použije len ako dekoráciu do izby a nie, že ju začne hneď používať. Avšak ďalej tvrdí, že tento jej talent neprišiel le tak zo dňa na deň. Keď už bola Kaia dosť stará na to, aby si sama vyberala oblečenie, vždy bola veľmi dôsledná vo výbere jednotlivých kúskov. Mnohokrát ju vlastná dcéra prekvapila, keď spájala rôzne kúsky oblečenia, pridávala nadmerné množstvo doplnkov a sama mamina si nedokázala predstaviť, že by tie veci spolu ladili. Až keď ich uvidela na svojej dcére, všetko jej to do seba zapadlo.

Kaia stále tvorí väčšinu svojich návrhov sama, ale má veľký "tím", ktorý ju podporuje a pracuje s ňou. Rodina Aragonovcov si adoptovala14 detí a stále sú si veľmi blízky s 10 z nich. Kaia priznala, že ich všetkých považuje za svojich biologických súrodencov. Mladá Kaia sníva o tom, že jedného dňa si založí vlastnú módnu spoločnosť so svojimi súrodencami a priateľmi. Má už aj predstavu o tom, kto by vykonával akú funkciu a napríklad ona s jej kamarátkami a sestrou by v nej boli návrhárkami, lebo ako spomína ich to veľmi baví.

Aj keď mamina Tonya miluje, pozorovať ako schopnosti jej dcéry rastú, nechce ju tak skoro vtiahnuť do módneho priemyslu. Rozhodla sa tak preto, že teraz to Kaia robí z radosti, pretože ju to baví, nikto ju do toho nenúti, no v momente keď z toho urobia biznis, je to už niečo, čo robiť musí. Navyše netreba zabudnúť, že mladá návrhárka má len 9 rokov, a stále môže zmeniť názor a zistiť, že byť dizajnérkou nie je to čomu by sa chcela navždy venovať.

Samotná Kaia priznala, že aj keď dostáva mnoho pekných a povzbudivých komentárov, nenechá sa tým unášať. Začala to robiť pretože ju to bavilo, a tak to chce zatiaľ aj ponechať.