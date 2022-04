Pápež na Zelený štvrtok slávil omšu svätenia olejov: Neskôr umyje nohy väzňom

Pápež František vo štvrtok slávil v Bazilike svätého Petra tradičnú omšu svätenia olejov.

Popoludní vo väznici v meste Civitavecchia umyje nohy desiatkam väzňov, čo symbolizuje Ježišovu vôľu slúžiť iným. TASR prevzala tieto informácie od agentúry AP a z portálu Vatican News. Na bohoslužbe sa zúčastnilo 1800 kňazov. Pápež ich vo svojej homílii varoval pred troma skrytými formami modlárstva v živote kňaza – "duchovnou svetáckosťou, modlou čísel a funkcionalizmom". Povzbudil ich, aby "s čistým svedomím slúžili svätému a vernému Božiemu ľudu".

František, ktorý dáva do centra svojho apoštolátu ľudí na okraji spoločnosti, už tradične na Zelený štvrtok umýva nohy väzňom alebo utečencom v Ríme alebo okolí mesta. Pre pandémiu koronavírusu bol tento obrad v predchádzajúcich dvoch rokoch zrušený. Vo štvrtok popoludní pápež umyje nohy väzňom v Civitavecchii. Slávenie najväčších kresťanských sviatkov začalo vo Vatikáne na Kvetnú nedeľu omšou na Námestí sv. Petra. Veľkopiatková krížová cesta sa tento rok po dvojročnej prestávke vráti do rímskeho Kolosea. Pre pandémiu koronavírusu sa vlani a predvlani konala vo Vatikáne. Kríž počas nej budú niesť aj jedna Ruska a Ukrajinka – kolegyne v jednej z rímskych nemocníc. Tento krok sa stretol s kritikou ukrajinského veľvyslanca pri Svätej stolici Andrija Juraša aj kyjevského vyššieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka, no Vatikán napriek tomu zostal pri pôvodnej zostave nositeľov kríža. Veľkonočné slávenia vo Vatikáne vyvrcholia nedeľnou slávnostnou bohoslužbou na Námestí svätého Petra.