ONLINE Ruská vojnová loď bola vážne poškodená! Moskva sa vyhráža útokom na veliteľské centrá v Kyjeve

7:17 Český senátor Miloš Vystrčil mieri na Ukrajinu, a to na pozvanie predsedu Najvyššej rady Ukrajiny. ČTK to oznámila tajomníčka českej hornej parlamentnej komory Jana Taušová.

Na ceste vlakom sprevádza Vystrčila podpredseda českého Senátu Jiří Růžička, nezávislý senátor Pavel Fischer a tiež poľskí senátori na čele s predsedom komory Tomaszom Grodzkým.

6:55 Polícia zhabala na ostrove Fidži jachtu Putinovho oligarchu a senátora Sulejmana Kerimova, informuje portál Nexta na Twitteri.

Police arrested the yacht of #Putin 's oligarch and senator Suleiman #Kerimov on #Fiji islands. pic.twitter.com/1X5VNJQI63

6:50 Biely dom v súčasnosti zvažuje, či má poslať na návštevu Kyjeva svojho vysokopostaveného predstaviteľa, aby tak Spojené štáty preukázali Ukrajine podporu. V noci na štvrtok o tom informoval portál Politico, ktorému túto informáciu poskytli nemenovaní americkí predstavitelia.

6:40 Ruská armáda sa v stredu vyhrážala Ukrajine útokom na veliteľské centrá v Kyjeve, ak budú ukrajinské sily aj naďalej útočiť na ciele nachádzajúce sa na ruskom území. TASR správu prevzala od spravodajskej televízie BBC.

"Vidíme, ako sa ukrajinskí vojaci snažia vykonávať sabotáže a útoky na ruskom území... Ak toto bude pokračovať, ruské ozbrojené sily napadnú centrá, v ktorých sa prijímajú rozhodnutia, a to vrátane Kyjeva," uviedol ruský rezort obrany.

6:30 Časť novej výzbroje, ktorej poslanie na Ukrajinu oznámili v stredu Spojené štáty, si bude vyžadovať výcvik ukrajinských síl. Novinárom to povedal hovorca Pentagónu John Kirby, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters. "Systémami, ktoré si pravdepodobne budú vyžadovať ďalší výcvik ukrajinských síl, sú napríklad húfnice a... delostrelecké radary - nie veľmi náročný systém na obsluhu, ale ten nemajú Ukrajinci vo svojom inventári," vysvetlil Kirby.

6:15 Ukrajinskí predstavitelia však ešte v stredu neskoro večer informovali, že krížnik Moskva bol vážne poškodený pri raketovom útoku ukrajinských síl. Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Olexija Arestovyča vypukol na ruskej vojnovej lodi po útoku požiar. Ruský krížnik Moskva sa stal známy ihneď na začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Je to totiž tá istá loď, ktorú ukrajinskí vojaci strážiaci Hadí ostrov poslali do p*** po tom, ako ich posádka lode vyzvala, aby sa vzdali.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser "Moskva" was attacked by "Neptune" anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66