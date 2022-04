Takýto ultrazvuk nečakala: Dcérka bude rebelka! Z bruška posiela mamine unikátne odkazy

Nastávajúca mamička dostala do rúk sken z ultrazvuku, ktorý vôbec nevyzeral tak, ako očakávala.

Ako informuje portál New York Post, 33-ročná Ang Slater z Pensylvánie čakala, že z návštevy u doktorky odíde s ukážkovým ultrazvukom, kde je väčšinou vidieť len pokojne ležiace bábätko. Veľmi sa však mýlila, keďže fotografia jej bábätka je nakoniec skutočne unikátna. Na obrázku z ultrazvuku jej dcérka totiž ešte v maternici smelo ukazuje prostredník.

„Keď zdvihla prostredník, začala som sa smiať, pretože v podstate mám taký postoj ja sama, takže to bolo naozaj smiešne a povedala som si: ‚Och, ona je už ako ja, máme problém‘,“ uviedla tehotná žena. „Som trochu nervózna. Myslím si, že mi bude veľmi podobná a trochu ma to desí. Povedala by som, že mám dosť slobodnú vôľu, idem otvorene a rovno k veci,“ priznala Ang, ktorá vďaka tomu už teraz tipuje, že to s dcérkou nebude mať jednoduché.

Po tomto drsnom odkaze však dievčatko hneď za tým rúčky prehodilo a ukázalo niečo diametrálne odlišné – znak mieru. „Bolo to niečo ako: ‚Okej, poslala som ťa do čerta, ale pokoj, všetko je dobré‘,“ dodala mamička, pre ktorú bolo toto dieťatko ozajstným požehnaním. Ang sa totiž celý rok a pol nedarilo otehotnieť pre syndróm polycystických ovárií, ktorý ovplyvňuje funkciu vaječníkov. Po dlhom trápení, ktoré pre ňu nemalo konca, sa jej napokon predsa len podarilo otehotnieť, a to vďaka vnútromaternicovej inseminácii.