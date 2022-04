Mamička vytvorila biznis spoza jedálenského stola: Jej značka má hodnotu niekoľkých miliónov

Tehotná mamička si pri práci na plný úväzok založila svoj vlastný biznis v hodnote niekoľkých miliónov. Priznala, že v momente, ako mala z toho nápadu husiu kožu, vedela, že to zvládne.

Mladá mamička z Veľkej Británie Keely Parsons (24) založila svoju spoločnosť Sassy Shop Wax doslova spoza jedálenského stola len pred pár rokmi. Pôvodne vyrábala mydlá a voskové taveniny, len ako takú bočnú prácu alebo zábavku. Po ťažkostiach vo svojej pôvodnej práci sa jej predaj nečakane roztočil a značka, ktorú vlastní, má momentálne hodnotu 4,5 milióna libier.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Mnohé celebrity sú fanúšikmi jej značky. Keely priznala, že k tomuto nápadu dostala inšpiráciu počas toho, ako mala ťažkosti s duševným zdravím. Dokonca pre Bristol Post povedala, že počas štúdia na samé A-čka dosiahla bodu "úplného vyhorenia." Priznala, že sa kvôli skúškam až tak trápila, že, večierkom, a to všetko len aby si zlepšila známky.

Boli dni, keď nedokázala ani vstať z postele a musela hľadať pomoc u doktorov. Potom ako dostala potrebnú pomoc, sa zamestnala, no po chvíli začala mať pocit, že je zaseknutá v jednom bode príliš dlho. Nápad na jej súčasnú značku vymyslela doslova za jednu noc.

Spomína na tú noc ako jej mysľou prúdili nápady a dokonca z toho mala až husiu kožu po celom tele. Vzrušením nevedela ani zaspať. Začiatky boli ťažké, no netrvalo dlho, kým sa jej značka vyšvihla na vrchol. Keely pracovala 12 hodín denne a dochádzanie trvalo ďalšie 2 hodiny, no vždy si našla čas na vytváranie vosku.

Do roku 2021 Keely zamestnávala 20 ľudí, mala vlastný sklad v Bristole a zásobovala značky ako Sassy a Pretty Little Thing. Na záver spomenula, že takto si svoj život nikdy nepredstavovala. Tvrdí, že vďaka jej viere v samú seba si dokázala vytvoriť život svojich snov. Teraz už nedovolí, aby jej niekto povedal, že je niečo nemožné, pretože teraz zvíťazila v jednej z jej najťažších bitiek, a to bol boj s jej vlastnou mysľou.