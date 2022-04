Putin sa objavil na pohrebe s tajomným kufríkom: Jeho obsah naháňa strach!

Ruský prezident sa zúčastnil pohrebu obklopeného vojenskou strážou. Neodpustil si ale doniesť kufrík, ktorý strhol všetku pozornosť.

Ako informuje portál The Sun, pred pár dňami sa Vladimir Putin zúčastnil pohrebu oduševneného nacionalistu a politického vodcu Vladimira Žirinovského. Žirinovský zomrel 15 týždňov po tom, čo dávno predtým predpovedal dátum Putinovej invázie na Ukrajinu. Okrem vzdania úcty jeho blízkemu spojencovi mal ale, zdá sa, aj inú úlohu – priamo v moskovskej katedrále dohliadať na záhadný kufrík, s ktorým mu pomáhala jeho osobná vojenská stráž.

Tajný jadrový kufrík má podľa dostupných informácií obsahovať odpaľovacie zariadenie pre strategické rakety Kremľa a dá sa otvoriť len po zadaní personalizovaného kľúčového kódu. Keďže táto nie tak obyčajná taška úplne kontroluje celý moskovský jadrový arzenál, je 24 hodín denne, 7 dní v týždni pod neustálym dohľadom.

Konkrétne ju má mať na starosti ozbrojený bezpečnostný dôstojník, ktorý sprevádza Putina kamkoľvek, teda aj vrátane pohrebu. V skutočnosti však nejde o jediný kufrík tohto druhu, pretože dokopy existujú hneď tri tašky s týmto obsahom. Každá z nich je totiž prístupná trom najvyšším predstaviteľom Ruskej federácie.

Vidieť na pohrebe niesť najvyššieho vojenského dôstojníka odpaľovacie zariadenie pre rakety Kremľa je mrazivým znamením toho, že ruský prezident by mohol do vojny nasadiť aj ničivé jadrové zbrane. Niekoľko týždňov predtým Putin uviedol svoje jadrové zbrane do pohotovosti z dôvodu, že sa mu nepáčila reakcia Západu uvaliť na Rusko tvrdé sankcie.