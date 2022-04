Vydražia list slávneho nemeckého skladateľa: Beethoven sa sťažoval na slabý plat!

Umelci to nemali nikdy ľahké.

Dnes by len za svoj vlastnoručne napísaný list zinkasoval peknú sumičku, no pred dvoma storočiami sa v ňom Ludwig van Beethoven sťažoval na finančné problémy a slabý plat. Zanechal po sebe svetoznáme symfónie, no jeho súčasníci ho zjavne nevedeli patrične oceniť. Vo štvorstranovom liste, ktorý je datovaný 24. septembra 1815, žiada slávny skladateľ viac peňazí. Adresoval ho libretistovi Friedrichovi Treitschkemu a rozoberá v ňom férovú plácu za svoju prácu.

Okrem finančných problémov píše aj o diele, ktoré dlho plánoval, ale nikdy nedokončil. Žiada Treitschkeho, aby mu pomohol zaistiť 200 zlatých dukátov za ich spoločne plánovanú operu Romulus a Remus. List teraz bude dražiť bostonská spoločnosť RR Auction a očakáva sa, že vynesie 230-tisíc eur.