Partnerka obézneho herca zažíva na internete šikanu: Nie som zlatokopka! Reakcia umelca vás dostane

Georgovi Keywoodovi ľudia na internete nedoprajú lásku. Aspoň tak sa zdá, podľa urážok, ktoré lietajú na adresu britského herca a jeho polovičku.

George sa preslávilKvôli jeho účinkovaní v televíznom programe ho ľudia s obľubou sledujú na sociálnych sieťach.

Georga považujú za morbídne obézneho a nechápu, prečo s ním štíhla kráska tvorí pár. Na hlavu sympatickej priateľky padajú škaredé urážky. Ľudia tvrdia, že je zlatokopka, a že je so zavalitým hercom len kvôli peniazom. "Musela by byť šialená, aby si ťa vzala," znie jedno z mnohých obvinení. "Určite musí byť bohatý," predpokladá iný Georgov sledovateľ.

Sienna nenechá urážať seba ani svojho milovaného partnera. Tvrdí, že vždy bola na väčších mužov a peniaze s tým nemajú absolútne nič spoločné. Párik sa teší zo synčeka Olivera a na máj tohto roka plánujú veľkolepú svadbu, na ktorej spečatia svoju lásku. Zatiaľ čo Siennu neprajné slová rozčuľujú, George si z nich ťažkú hlavu nerobí. "Čím viac sledovateľov, tým viac peňazí," tvrdí zavalitý mladík.

"S natáčaním videí neprestaneme, je to naša práca. Je síce trochu náročná, pretože sa musíme zaoberať idiotmi," hnevá sa George. Na druhú stranu, medzi jeho sledovateľmi sa však nájdu i takí, ktorí zaľúbencom držia palce. "Ľudia by namiesto vypisovania komentárov mali riešiť svoj život. Ak sa im to nepáči, nech sa na to nepozerajú," napísal na obranu jeden z fanúšikov páru.