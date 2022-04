Razantné vyhlásenie britskej missky, ktorá prešla dychberúcou premenou: Nezničím si postavu deťmi!

Britka Jen Aitkin (30) zmenila v roku 2016 svoj život od základov a schudla na polovicu svojej pôvodnej hmotnosti. Drina sa jej rozhodne vyplatila – o štyri roky neskôr totiž získala korunku Miss.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii a z konfekčnej veľkosti 48 prešla na 38. Ako sama tvrdí, po dvadsiatich rokoch nadváhy, počas ktorých sa cítila skutočne mizerne, mala konečne „skvelú figúru a prsia.“ Najväčšia odmena však prišla v roku 2020, keď vyhrala Miss Veľkej Británie. „Som posadnutá súťažením. Je to také trblietavé, očarujúce a zábavné. V najbližších rokoch chcem vyhrať viac koruniek, to je pre mňa dôležitejšie ako deti,“ nechala sa počuť 30-ročná Jen, ktorá si chce špičkovú postavu udržať čo najdlhšie a myšlienku detí rázne odvrhuje.

„Predstava strií a priberania ma odrádza od toho, aby som mala deti,“ hovorí kráska z mesta Grimsby a pridáva ďalší dôvod, pre ktorý sa stráni rodenia detí. „Prioritou je aj môj párty život. Väčšinu víkendov chodím von a to by som nemohla robiť, keby som mala deti." Jen má tento rok rezervované štyri dievčenské dovolenky – do Európy a Mexika. „Cez deň pôjdeme do kúpeľov a na pláž, v noci to roztočíme v kluboch,“ vytešuje sa Jen.

Blondínku čaká v apríli pracovná cesta do Marbelly, kde bude pózovať pre katalóg bikín. Podľa vlastných slov pochybuje, že by ju zavolali, keby mala deti. „Nemyslím si, že je sebecké čakať. Budujem si sebavedomie, aby som raz mohla byť skvelou mamou,“ zakončila misska, ktorá v tom však nie je sama.

Nedávna štatistika britského Národného štatistického úradu zistila, že po prvýkrát od začiatku zaznamenávania v 20. rokoch 20. storočia bola viac ako polovica žien narodených v roku 1990 v deň svojich 30. narodenín bezdetná. Doteraz boli bezdetné ženy vo veku 30 rokov vždy v menšine.