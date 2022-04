Evakuovaná ambasáda sa opäť naplní: Naši diplomati sa vrátia do Kyjeva!

Slovensko pripravuje návrat svojich diplomatov do Kyjeva. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) o tom informoval na sociálnej sieti.

"V najbližších dňoch vyšlem do metropoly inšpekčný tím zložený z našich diplomatov, ktorý priamo na mieste posúdi bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste Ukrajiny. Ak to bude možné, sfunkčníme naše veľvyslanectvo okamžite," priblížil Korčok.



Slovenskú ambasádu v ukrajinskom Kyjeve začiatkom marca evakuovali po zhodnotení bezpečnostnej situácie. Rezort diplomacie neskôr premiestnil sídlo veľvyslanectva z Kyjeva do ukrajinského Užhorodu. Týmto krokom chcelo Slovensko ukázať, že ostáva v Ukrajine prítomné. V Užhorode pôsobili pracovníci, ktorí boli evakuovaní z Kyjeva.