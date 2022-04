Neprestáva prekvapovať! Britney Spears oznámila radostnú novinku: Speváčka čaká tretie dieťa

Po nakoniec úspešnom dlhoročnom boji o získanie svojprávnosti späť sa slávnej speváčke Britney Spears život opäť vracia do normálu. Ba čo viac, zažíva pravdepodobne najkrajšie obdobie.

40-ročná speváčka je zasnúbená s 28-ročným fitness trénerom Samom Asgharim, s ktorým tvoria pár už päť rokov. Po tom, ako sa Britney dostala spod opatrovníctva svojho otca, ju Sam požiadal u ruku a ona nadšene súhlasila. Obaja sa pred médiami netajili tým, že chcú mať spoločného potomka.

A ich prianie sa stalo skutočnosťou! Britney prekvapila celý svet fotografiou, ktorú zverejnila na svojom Instagrame. V príspevku sa posťažovala, že schudla, aby mohla ísť na nedávnu dovolenku na Maui, len preto, aby tam kilá nabrala späť. "Pýtala som sa, čo sa mi to deje? Môj manžel mi vraví, že je to tehotenské bruško. Tak som si urobila tehotenský test a... no, budeme mať bábätko,'' napísala budúca mamička.

Speváčka má z predošlého manželstva s tanečníkom Kevinom Federlinom dve deti. 15-ročný Jayden a 16-ročný Sean sa teda môžu tešiť na ďalšieho súrodenca. Na to, či to bude malá sestrička alebo braček, si však ešte musia spolu so zvyškom sveta nejaký čas počkať.