Z obličkového kameňa sa vykľula hrozivá diagnóza: Jej ruka vyzerá ako žraločia hlava

Ako píše The Sun, 34-ročná Sadie Kemp dostala v nemocnici lieky proti bolesti a povedali jej, aby sa vrátila, ak sa bolesť zhorší. O menej ako 24 hodín neskôr ju previezli späť do nemocnice a na dva týždne ju umiestnili do indukovanej kómy. Lekári zistili, že bolesť jej spôsobil obličkový kameň, ktorý sa infikoval a následne vyvolal sepsu. Ide o život ohrozujúci stav, pri ktorom telo napáda svoje vlastné tkanivo.

Výsledkom je, že Sadie museli amputovať prsty na jednej ruke. Ruku jej potom zašili do vrecka v bruchu, aby jej v napadnutej oblasti prúdila krv. Keď jej ju uvoľnili, nastal nepríjemný šok. „Nevedela som, že moja ruka bude vyzerať ako žraločia hlava, kým ju neuvoľnili z môjho brucha. Prvýkrát, keď som sa na to pozrela a pohla som tým, čo mi zostalo z palca, povedala som si wau, vyzerá to ako žralok. Začala som natáčať videá so žralokmi, pretože mi to prišlo celkom vtipné. Nečakala som, že sa video stane virálnym,“ opísala žena.

Aby odľahčila svoju situáciu, zverejnila video na TikToku, kde si pohmkávala tematickú hudbu z filmu Čeľuste. Video má viac ako 180 miliónov videní. „Je to úžasné. Kvôli sepse som stratila veľa – svoje končatiny, vzťah, nezávislosť a jednoducho nechcem, aby sa to stalo veľa ľuďom. Chcem zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách sepsy,“ dodala zanietene. Podľa WHO ročne zomiera na komplikácie súvisiace so sepsou takmer 11 miliónov ľudí, pričom mnohé z nich sú deti.