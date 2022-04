Lego stavebnica pomáha detským pacientom: Už sa nemusia báť magnetickej rezonancie!

Hračka pomôže dobrej veci.

Deti sú často vystrašené z magnetickej rezonancie. Je to veľký stroj, v ktorom musia niekedy ležať až 90 minút, pričom zariadenie vydáva hlasné zvuky. Lego preto vytvorilo stavebnicu takéhoto skenera, ktorú rozdalo do 600 detských nemocníc vo svete. Lekári môžu na nej malým pacientom lepšie vysvetliť, čo ich čaká a pripraviť ich tak na to, aby prekonali strach z neznámeho.