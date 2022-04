Situácia na Filipínach je na zaplakanie: Takmer 20 000 ľudí ostalo bez domova

Tropická búrka Megi, ktorá v nedeľu zasiahla Filipíny, si vyžiadala minimálne jednu obeť a vyhnala z domovov viac než 17.000 ľudí. V pondelok o tom informovali filipínske úrady, ktoré citovala agentúra DPA. Búrka Megi priniesla na Filipíny silné prívalové dažde, ktoré spôsobili záplavy a zosuvy pôdy.

O život prišiel 93-ročný muž v regióne Davao De Oro ležiacom 970 kilometrov južne od Manily. Miestni predstavitelia dostali hlásenia o viacerých obetiach, ktoré však zatiaľ neboli potvrdené.

V dôsledku nepriaznivého počasia muselo svoje domovy opustiť minimálne 17.892 ľudí. Pobrežná stráž tiež pozastavila námornú dopravu, vo filipínskych prístavoch preto uviazlo celkovo viac ako 1100 cestujúcich.

Podľa miestnych úradov už búrka Megi medzičasom zoslabla na tropickú depresiu s nárazmi vetra do 75 kilometrov za hodinu. Meteorológovia však predpokladajú, že by sa v nasledujúcich dňoch mohla spojiť s ďalšou tropickou búrkou Malakas, ktorá smeruje na Filipíny a sprevádzajú ju nárazy vetra až do 115 km/h.