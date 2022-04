Ako sa im to mohlo stať? Párik sa omylom ocitol viac ako 1200 kilometrov od domova

Návrat z Marseille sa páru poriadne skomplikoval. Ako sa im mohlo niečo také stať netušia, letecká spoločnosť však priniesla odpoveď.

Elise Mallia (33) a Jessy Jezequel (41) sa ocitli stovky kilometrov od Spojeného kráľovstva po tom, čo urobili obrovskú chybu pri nastupovaní do lietadla. Pár sa z Francúzska chcel dostať spať domov, no napokon skončil v Španielsku.

Do Marseille odleteli, aby si mohli na vlastné oči pozrieť futbalový zápas, no výlet sa im nečakane predĺžil. "Hodinu po našom odlete Jesse povedal, že začul letušku povedať Madrid, ale mysleli sme, že sa mu to len zdalo. Potom sme si však začali uvedomovať, že všetky letušky hovorili španielsky," cituje Elise portál Daily Record. "Keď sme sa spýtali, povedali nám, že letíme do Madridu. Netušili sme, ako je to možné." Dodala, že pred nástupom do lietadla im palubné lístky skenovali trikrát, "Boli sme zmätení a letušky tiež. Nakoniec sme sa dostali domov, ale stále netušíme, ako sa to stalo. Nie je to ako nasadnúť na nesprávny autobus - doslova sme skončili v inej krajine!"

Pred nástupom do lietadla ešte žartovali, že by si mali predĺžiť dovolenku a odletieť do Španielska, vtedy ešte netušili, že sa ich slová naplnia. Elise by prisahala, že označenie "Madrid" videla pri susediacej bráne. "Boli sme presvedčení, že dostať sa do nesprávneho lietadla je nemožné. Kvôli bezpečnostným kontrolám."

Dvojici sa nakoniec podarilo dostať do Veľkej Británie avšak o 5 hodín neskôr ako plánovali. "Panikárili sme a snažili sme sa personálu vysvetliť, že sme nemali byť v Španielsku," povedala Elise. "Všetci si najskôr mysleli, že sme sa zbláznili – kým sme im neukázali naše letenky. Ako to, že si nikto nevšimol naše palubné lístky alebo, že v lietadle sú dvaja ďalší cestujúci?" čuduje sa Britka.

K incidentu sa vyjadrila aj spoločnosť Ryanair. "Pán Jezequel a pani Mallia nastúpili na let z Marseille do Londýna správnou bránou. Títo cestujúci však potom nedodržali pridelenú trasu k lietadlu, prekročili nepovolenú oblasť a nesprávne nastúpili na let s odletom do Madridu. Obaja pasažieri mohli obsadiť tie isté miesta, ktoré si rezervovali na svoj pôvodný let, keďže tento let nebol plne obsadený," povedal portálu hovorca leteckej spoločnosti. "Pred každým odletom informuje palubný personál o konečnej destinácii a odhadovanom čase príletu, čo malo pána Jezequela a pani Malliu upozorniť, že sú v nesprávnom lietadle," dodal so slovami, že je zodpovednosťou každého cestujúceho, aby nastúpil do správneho lietadla.