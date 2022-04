Prezidentské voľby: Macrona a Le Penovú čakajú náročné týždne, výrazný neúspech pre tradičné vládne strany

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho krajne pravicová súperka Marine Le Penová získali najviac hlasov v prvom kole volieb hlavy štátu, ktoré sa konalo v nedeľu.

O dva týždne si tak zopakujú súboj spred piatich rokov, druhé kolo hlasovania však bude tentoraz podľa očakávaní tesnejšie. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka Le Monde.

Macron získal v nedeľňajších voľbách 27,6 percenta hlasov, za Le Penovú hlasovalo 23,41 percenta zúčastnených voličov, vyplýva z predbežných výsledkov, ktoré po sčítaní 97 percent odovzdaných hlasov v pondelok ráno zverejnilo francúzske ministerstvo vnútra.

Je to o niečo vyšší rozdiel, než predpovedali predvolebné prieskumy. Štyri nové prieskumy z nedeľňajšieho večera pritom naznačujú podobne vyrovnané druhé kolo prezidentských volieb. Podľa ich priemeru by skončilo pomerom 53 k 47 percentám v prospech Macrona, priblížila AFP. V roku 2017 Macron porazil Le Penovú so ziskom 66 percent hlasov.

Tretí sa v nedeľu umiestnil krajne ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon s podporou 21,95 percenta. Nasleduje ďalší zástupca krajnej pravice Éric Zemmour so ziskom 7,05 percenta.

Zvyšní ôsmi kandidáti dostali menej ako päť percent hlasov. Voľby sú tak výrazným neúspechom pre "tradičné" vládne strany – Socialistickú stranu (PS) i Republikánov (LR). Konzervatívna politička Valérie Pécresseová z LR dostala 4,79 percenta, kandidát Zelených Yannick Jadot 4,58 percenta a socialistická starostka Paríža Anne Hidalgová 1,73 percenta hlasov.

Účasť na voľbách dosiahla približne 74 percent, čo je pokles o takmer štyri body oproti prvému kolu prezidentských volieb z roku 2017. Konečné oficiálne výsledky sa očakávajú v priebehu pondelka.

Macrona i Le Penovú teraz čakajú dva týždne náročnej kampane pred druhým kolom volieb, ktoré sa uskutoční v nedeľu 24. apríla.

Kľúčovým momentom bude televízna diskusia oboch prezidentských kandidátov 20. apríla. Posledná debata, sledovaná miliónmi divákov, máva značný vplyv na konečný výsledok, čo sa prejavilo aj v posledných voľbách, keď z nej úspešnejšie vyšiel Macron, dopĺňa AFP.

Súčasného centristického prezidenta už v nedeľu večer podporili Jadot, Hidalgová i Pécresseová. Zemmour svojich voličov vyzval, aby hlasovali za Le Penovú. Mélenchon avizoval, že sa najprv poradí so svojimi voličmi a až potom oznámi, koho podporí v druhom kole. Zároveň ich však vyzval, aby nehlasovali za Le Penovú.