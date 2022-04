Emmanuel Macron po voľbách: Nenechajte sa pomýliť, nič nie je rozhodnuté

Po nedeľňajšom prvom kole prezidentských volieb vo Francúzsku nie je o ničom rozhodnuté. Vyhlásil to vo večernom vystúpení prezident Emmanuel Macron a zdôraznil, že pre krajinu i Európu budú rozhodujúce ďalšie dva týždne – do druhého kola hlasovania, v ktorom bude jeho súperkou líderka krajnej pravice Marine Le Penová.

TASR o tom informuje na základe spravodajstva agentúr AFP a DPA. "Nenechajte sa pomýliť: nič nie je rozhodnuté. Debata, ktorú budeme viesť počas najbližších dvoch týždňov, bude rozhodujúca pre našu krajinu a Európu," povedal 44-ročný Macron stúpencom vo svojej volebnej centrále.

Úradujúci francúzsky prezident svojim voličom poďakoval za podporu a zároveň ich vyzval, aby "nešetrili úsilím" pri získavaní ďalších voličov na jeho stranu.

Macron v prejave tiež ocenil všetkých svojich 11 súperov a vyzdvihol aj volebnú kampaň, ktorá sa podľa neho niesla v znamení rešpektu. Osobitne sa poďakoval tým z kandidátov, ktorí po vlastnej porážke už v nedeľu večer svojim priaznivcom odporučili, aby v druhom kole volieb hlasovali za doterajšiu hlavu štátu.

"Niektorí to urobia, aby zastavili krajnú pravicu, a ja si plne uvedomujem, že to nebude znamenať podporu pre to, čo robím, a ja to rešpektujem," vyhlásil Macron.

Z odhadov po zatvorení volebných miestností vyplýva, že v prvom kole volieb prezidenta zvíťazil Macron so ziskom okolo 28 percent. Le Penová bola druhá s približne 23 percentami hlasov.

Macron môže v druhom, rozhodujúcom kole počítať s podporou kandidátky Socialistickej strany (PS) Anne Hidalgovej, kandidáta Francúzskej komunistickej strany (PCF) Fabiena Roussela, kandidáta strany Európa Ekológia - Zelení (EELV) Yannicka Jadota a kandidátky strany Republikáni (LR) Valérie Pécresseovej.

Zmienení prezidentskí kandidáti vyhlásili, že v druhom kole podporia centristického Macrona so zámerom zabrániť tomu, aby sa k moci dostala Le Penová.