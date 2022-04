Le Penová poďakovala svojim voličom: Smelé slová a dôležitý sľub Francúzom

Francúzska líderka krajnej pravice a prezidentská kandidátka Marine Le Penová poďakovala v nedeľu svojim voličom a prisľúbila, že ak bude v druhom kole zvolená, nastolí vo Francúzsku behom piatich rokov poriadok.

Vyhlásila to po tom, ako boli zverejnené prvé exitpolly, podľa ktorých by mala postúpiť do druhého kola prezidentských volieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúra AFP a AP.

"Počas piatich rokov dám Francúzsko do poriadok," uviedla Le Penová. Zároveň vyzvala všetkých ľudí, ktorí v prvom kole nevolili súčasného francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý bude jej súperom v druhom kole prezidentských volieb, aby jej v ďalšom kole odovzdali hlas.

Krajne pravicový prezidentský kandidát Éric Zemmour, ktorý by sa mal podľa exitpollov umiestniť vo voľbách na štvrtom mieste, taktiež vyzval svojich voličov, aby v ďalšom kole odovzdali hlas krajnepravicovej líderke.

"Nechcem spraviť chybu pri tom, kto sú moji oponenti. Vyzývam svojich voličov, aby odovzdali hlas Marine Le Penovej," uviedol Zemmour.

Podľa prvých exitpollov vyhral nedeľňajšie prvé kolo francúzskych prezidentských volieb súčasný prezident Emmanuel Macron, ktorý by mal získať 28,1 až 29,7 percenta hlasov. Za ním nasledovala Le Penová, u ktorej sa predpokladá zisk 23,3 až 24,7 percenta hlasov. Macron a Le Penová by tak mali postúpiť do druhého kola volieb, ktoré je naplánované na 24. apríla.