Francúzsky prvovolič Ibrahima: Svet si zatvára oči pred tým, čo robia Rusi

Ísť voliť je dôležité preto, aby sme ocenili prácu tých, čo bojovali za to, aby mohli voliť všetci, hovorí študent Ibrahima Dieme, ktorý v nedeľu prvý raz volil vo francúzskych prezidentských voľbách.

Ibrahima volil europoslanca a kandidáta Zelených Yannicka Jadota - o ekológiu sa zaujíma, má však pocit, že iní kandidáti sa tejto téme dostatočne nevenovali. Jadot má podľa piatkového prieskumu agentúry Harris Interactive 4,5 percenta podpory.

"Myslím si, že je to kandidát, ktorý naozaj verí európskym hodnotám, ktoré prezentuje. So všetkým, čo sa deje na Ukrajine, si nemyslím, že je rozumné voliť kandidáta, ktorý nie je proeurópsky. Svet si zatvára oči pred tým, čo robia Rusi. Viacerí kandidáti tu chcú odísť z NATO, a to je podľa mňa aktuálne veľmi nebezpečné," naráža na ľavičiara Jeana-Luca Mélenchona, ktorý síce má v programe aj klimatické témy, ale navrhuje aj vystúpenie z NATO.

Študent je situáciou na Ukrajine veľmi znepokojený, aj keď žije na druhom konci Európy. "V druhej svetovej vojne neboli dostupné také zbrane, aké sú teraz, je to oveľa násilnejšie. Ak by Putin chcel, mohol by za pätnásť minút vymazať nielen Francúzsko, ale aj USA," vyjadril svoje obavy študent.

Ibrahima nie je jediný, ktorý sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine bojí hrozby jadrového konfliktu - podľa prieskumu agentúry Ipsos z pondelka má rovnaké pocity 65 percent Francúzov.

Výsledky prezidentských volieb vo Francúzsku budú zverejnené po 20.00 h SELČ. Podľa medializovaných prieskumov sa predpokladá druhé kolo; to je naplánované na 24. apríla.