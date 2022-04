Ženích nechce na svadbe nevestinu kamošku, jeho slová vás dorazia: Búchala 6 chlapov naraz

Ženích prezradil svoj veľmi nezvyčajný dôvod, prečo chce vylúčiť družičku zo svadobnej hostiny. Po jeho slovách bol okamžite oheň na streche.

Ako uvádza portál The Sun, ženích povedal svojej budúcej manželke, že si neželá, aby jedna jej najlepšia kamarátka bola na ich svadbe ako družička. Podľa jeho slov by to nedopadlo dobre a dôvod vás prekvapí. Nevestina kamarátka je totižto známa herečka pre dospelých a ženíchova mama je silne veriaca.

„Toto je problém, pretože je rozpoznateľná. Plne priznávam, že predtým, ako som sa s ňou stretol, som si pozrel niekoľko jej videí práve preto, aké sú virálne. Som si istý, že aj ostatní chlapi videli jej videá, a ak sa niečo spomenie alebo sa na to upozorní, môže to spôsobiť takú drámu, ktorú naozaj nechcem riešiť vo svadobný deň,“ napísal ženích vo svojom priznaní na sociálnej sieti Reddit.

„Tiež nechcem, aby sa odpútala pozornosť od ženy, ktorú si beriem, pretože polovica ľudí tam videla, ako jedna z družičiek búcha 6 chlapov naraz,“ dodal bez okolkov. Keď však svoje obavy predniesol neveste, podľa jeho slov nebola nešťastná.

„Povedala mi, že to, ako sa správam, je neslušné a ja som ten hriešny,“ povedal ženích v aktualizácii svojho príspevku a vysvetlil, že jeho matka platí ich svadobný deň, a tak chce, aby bola aj ona spokojná. Nanešťastie pre ženícha, málokto s jeho uhlom pohľadu súhlasí. „Možno by sa mal snúbenec prestať fixovať na pornohviezdu a začať sa sústrediť na to, na čom skutočne záleží na jeho svadbe,“ odkázal mu jeden používateľ sociálnej siete Reddit a doplnil ho ďalší: „Čo je to s tou ponorkou a vždy uprednostňovaním toxickej rodiny pred dobrými ľuďmi vo svojom živote?“.

Jeden dokonca poznamenal, že či je to naozaj o ženíchovej rodine, alebo je práve ženích ten, kto má s družičkou nejaký osobný problém. „Aby jeho superkonzervatívna náboženská rodina mohla dostať záchvat z tej družičky, musela by najprv priznať, že pozerala porno,“ poznamenal ďalší používateľ sociálnej siete Reddit. Čo si o ženíchovom riešení myslíte vy?