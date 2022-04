Na východe sa boja najhoršieho: Kedy spustia masívnu ofenzívu na Donbas? Vojenský analytik o šanciach Ruska

Masívny útok na ukrajinský Donbas, pred ktorým už dlhšie varujú zahraniční analytici aj spravodajské služby, by mohol byť otázkou niekoľkých dní či dokonca hodín.

Nasvedčujú tomu aktuálne pohyby ruských vojsk na Ukrajine. Nie všetci však veria tomu, že Rusko bude masívnej operácie vôbec schopné. Čo môžeme čakať v najbližších dňoch na východe Ukrajiny?

Na satelitných záberoch firmy Maxar vidno aktuálne sa presúvajúci dvanásťkilometrový konvoj ruských vojenských vozidiel, ktorý môže výrazne podporiť ruskú snahu o dobytie a ovládnutie už aj tak značne zdevastovaných území na východe Ukrajiny. Kolónu zachytili pri meste Velykyj Burluk neďaleko Charkova.

Z Donbasu pritom aj cez víkend hlásili masívne ostreľovanie a nebolo tak jasné, či toľko zmieňovaná masívna operáciu už prebieha, alebo nie. Podľa správcu Luhanskej oblasti Serhyja Hajdaja to najhoršie východ Ukrajiny ešte len čaká. „Podľa mňa to bude takto - okolo tretej alebo štvrtej hodiny ráno sa začne masívne ostreľovanie, na ktoré použijú všetko, čo majú k dispozícii. Ostreľovanie v Doneckej a Luhanskej oblasti bude trvať pár hodín a potom pôjdu do útoku s obrovským množstvom tankov a pechoty,“ povedal Hajdaj v rozhovore pre ukrajinské médiá.

Podľa generálneho štábu ukrajinskej armády sa ruské jednotky cez víkend zatiaľ neúspešne pokúšali prelomiť obranu pri meste Izjum. Práve to, či sa im podarí prebojovať z Izjumu, ktorý ovládajú, cez rieku Donec a ovládnuť Slav­jansk na juhu, by pritom malo rozhodnúť o tom, či sa im môže podariť výrazne zväčšiť svoje územné zisky na východe Ukrajiny. Podľa známeho vojenského experta Toma Coopera ruský útok na Donbas dokonca možno nebude mať žiadny „veľký začiatok“ a už v tejto chvíli prebieha.