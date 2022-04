Lesbická dvojica bola na umelom oplodnení: V 4. mesiaci sa na sone zhrozili! Zažalovali kliniku

Lesbická dvojica Heather a Robin boli na klinike na liečbu neplodnosti na umelom oplodnení. Predstavovali si, že to dopadne inak, a tak sa rozhodli konať.

Ako uvádza portál The Sun, manželky Heather Wilhelm-Routenbergová a Robin, ktorú všetci prezývajú Robbie, vyhľadali kliniku na podstúpenie umelého oplodnenia v New Yorku. Manželky veľmi túžili po dcérke, a tak využili možnosť výberu pohlavia, aby si boli stopercentne isté. Využili vajíčko Robbie a spermie darcu, ktoré po umelom oplodnení vložili do lona Heather.

Oplodnenie sa podarilo a dvojica sa už nevedela dočkať. Keď však prišli v 15. týždni tehotenstva na vyšetrenie ku gynekológovi, zostali nemilo prekvapené. Na sone im povedali, že čakajú chlapčeka a nie dievčatko. Heather priznáva, že obom „spadla sánka na podlahu“ a boli presvedčené, že na klinike museli nejakým spôsobom zameniť embryo, pretože ony mali mať dievčatko. Heather opísala svoje pocity, akoby mala vo svojej maternici „mimozemšťana“.

Nešlo im to do hlavy, a tak išli na druhý deň na ďalšie sono. Aj tam im povedali, že budú mať chlapčeka. Keďže sa dvojica sťažovala, klinika spustila vyšetrovanie, aby zistila, či im embryo v lone Heather naozaj patrí alebo sa stala nejaká chyba. Vyšetrovanie trvalo sedem týždňov a počas tejto doby Heather priznala, že nemala „žiadne spojenie“ s dieťaťom. Keď sa potvrdilo, že embryo skutočne patrilo páru, mali pocit „hlbokej zrady“.