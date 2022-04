Žena po 10-tich rokoch bez váhania opustila manžela: Dôvod, pre ktorý vám jej príde ľúto

Vždy túžila vedieť, aké je to byť matkou. Po dlhoročnom vzťahu jej však partner povedal niečo, čo nechcela nikdy počuť.

Ako píše portál The Sun, žena menom Ashley Rogers bola vo vzťahu s mužom, s ktorým sa pokúšali splodiť dieťa. „Snažili sme sa mať spolu dieťa, ale bohužiaľ sa nám to nikdy nestalo a dvakrát som potratila,“ prezradila. Po 10-ročnom vzťahu jej nakoniec partner povedal, že viac nechce mať deti. Keďže Ashley vždy chcela byť mamou a túto skutočnosť brala ako porušenie dohody, po tejto informácii sa rozhodla požiadať o rozvod.

„Boli sme spolu desať rokov a musela som spraviť veľké rozhodnutie, no vedela som, ako veľmi chcem byť mamou, a tak som sa v júni 2020 rozhodla rozviesť,“ spresnila Ashley, ktorá si krátko po rozvode kúpila spermie od darcu a úspešne sa jej podarilo oplodniť. 35-ročná žena napokon privítala na svet krásneho chlapčeka menom Aiden James Rogers, ktorý má už päť mesiacov.

Keďže Ashley už zomrela mama a je jedináčik, prezradila, že nemá veľkú rodinu, ktorá by jej so starostlivosťou o dieťatko pomohla, preto je na všetko väčšinu času sama. „Bolo to naozaj strašidelné, ale naozaj som chcela byť mamou, takže som nedovolila, aby mi v ceste stáli tieto prekážky,“ uviedla.

Priznala, že sa počas tehotenstva niekedy cítili osamotene, ale rozhodnutie opustiť dlhoročný vzťah a stať sa preto mamou, nikdy neoľutovala. „Hoci by bolo pekné mať tam niekoho, kto by mi podržal vlasy, keď som počas tehotenstva vracala, alebo by ma odviezol na lekárke prehliadky, ale som taká šťastná, že som si vybrala túto cestu,“ uviedla.