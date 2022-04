Tínedžerka vystavuje svoje ochlpenie a radí ženám: Prestaňte sa holiť každý deň!

Všetky to dobre poznáme – holenie ochlpenia je pravidelným rituálom krásy. Jedna tínedžerka si však povedala dosť a žiletku vo veľa prípadoch odložila bokom.

Ako píše portál Daily Star, 18-ročná Ariana sa za svoje ochlpenie nehanbí. Brunetka sa na TikToku sebavedome predvádza v bikinách, pričom má telo pokryté tmavými chĺpkami. Svojim presadzovaním sebalásky a body pozitivity si získala mnoho fanúšikov. Po zverejnení videa na TikToku, v ktorom ukazuje svoje ochlpenie v bikinách v módnej smaragdovozelenej farbe, sa Ariana stala virálnou.

„Rozhodli ste sa holiť všade, len nie tam?,“ znela jedna z reakcií. Na to zverejnila ďalšie video, aby to podrobne vysvetlila. Zblízka odhalila svoje ochlpenie na celom tele. „Kamera skrýva detaily. Kvôli hirzutizmu (pozn. red.: nadmerné a zhrubnuté ochlpenie žien) mám chĺpky doslova všade. Holím sa, kde len chcem,“ povedala tínedžerka. „Na určitých miestach mi môžu byť chĺpky nepríjemné a tam ich odstraňujem,“ dodala.

Mnoho ľudí ju chválilo za jej prístup. „Myslím, že sú to len chlpy, nie? Tak kde je problém?,“ napísal jeden z nich. „Nechápem, prečo by rozhodnutie ponechať si ochlpenie na tele malo trápiť ostatné ženy, veď je to prirodzené,“ znel ďalší z komentárov. Jedna sa Ariany spýtala, ako sa jej podarilo udržať líniu okolo intímnych partií tak hladkú. „Holím sa len vtedy, keď je to nevyhnutné. Prestaňte sa holiť každý deň. Robte si píling, hydratujte, jednoducho robte všetko možné, ale nehoľte sa každý deň,“ uzavrela Ariana.