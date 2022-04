USA plánujú postaviť najväčšiu vesmírnu loď na svete: Budeme lietať na Jupiter?!

Do neznáma a ešte ďalej! Američania sa chystajú vybudovať doteraz najväčšiu vesmírnu loď Fusion II. Tá by mala byť schopná prevážať ľudí na Jupiter a späť.

Projekt najväčšej kozmickej lode sa nachádza vo viac ako 1 500-stranovom súbore zameranom na výskumy záhadných mimozemských úkazov pod taktovkou amerického ministerstva obrany. O jeho zverejnenie požiadal v roku 2017 britský denník The Sun na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Po niekoľkých rokoch im vojenská agentúra DIA napokon vyhovela a súbor im poskytla, hoci niektoré jeho časti boli cenzurované.

Jeden z dokumentov tak obsahuje práve plány na výstavbu vesmírnej lode Fusion II. Má ísť o enormne dlhý a tenký stroj postavený okolo drobnej kapsuly a sled reaktorov. S dĺžkou 300 metrov by bola trojnásobne väčšia ako raketa Saturn V, ktorá vyviezla človeka na Mesiac. Napriek tomu bude v porovnaní so Saturnom V ľahšia, keďže jej maximálna hmotnosť dosahuje 500 ton. Fusion II by mala byť schopná prepraviť desať osôb na planétu Jupiter za 210 dní. Cesta naspäť by však trvala len 153 dní. V minulosti by takýto let trval niekoľko rokov. Cestujúci pri takejto dlhej ceste naprieč vesmírom iste ocenia komoru s priemerom 12 metrov na oddych či cvičenie.

Planéta v číslach

Objem: 1,431×1015 km³

Hmotnosť: 1,9×1 027 kg

Rovníkový priemer: 142 984 km

Piata planéta v poradí od Slnka

Ide o najväčšiu a najhmotnejšiu planétu slnečnej sústavy

Jupiter je od Slnka vzdialený 778 412 027 km