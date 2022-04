Mladá mama vyzerá extrémne staro: Prstom ukazuje na dcéru! Ukradla mi krásu

Každý, kto má deti, musí priznať, že rodičovstvo vie byť v istých momentoch veľmi náročné. S príchodom malého človiečika pribudnú aj prebdené noci a úplná zmena životného štýlu. O svojich pocitoch prehovorila táto mama.

Ako uvádza portál The Sun, 22-ročná mama a súčasne nevlastná mama Kendra Sykesová na sociálnej sieti TikTok opísala účinky rodičovstva, ktoré spozorovala sama na sebe. Jej video si pozrelo takmer 300-tisíc ľudí. „Povráva sa, že malé dievčatá kradnú krásu svojej matky,“ začala svoje rozprávanie Kendra, podľa ktorej si na nej rodičovstvo zobralo svoju daň. Napriek tomu, že má 22 rokov, vyzerá staršie a Kendra hádže vinu na svoju dcéru Thaliu.

Počas celého videa sa Kendra natáča so svojím dieťaťom v pozadí. Do videá vkladá kritické komentáre na svoj vzhľad, ktorý si musela prečítať od úplne cudzích ľudí. „Vyzerá tak staro a má akné. Musí byť závislá od drog!!!“ napísal jej jeden používateľ TikToku a na to mu Kendra odpísala: „Nie, mám dcéru a tá mi ukradla mladosť“.

Mnohí to nenechali len tak a museli sa vyjadriť v komentároch. „Moja mama mi povedala to isté a potom som vyrastala s pocitom viny,“ napísala jedna žena a doplnila ju ďalšia: „Dúfam, že nikdy nedovolíš, aby si to vypočula“. „Dievča, mala by si ísť k lekárovi. Musí byť nejaký zdravotný problém, ktorý spôsobuje, že vo veku 22 rokov tak starneš,“ odporučila jej ďalšia žena.

„Môžem vám povedať, že tri hodiny nočného spánku dlhšie ako tri mesiace môžu byť problémom. Vyzerá ako ja v prvom roku po narodení. Veľa hormonálnych zmien, trochu depresie po pôrode... a aj takto môžeš vyzerať,“ zastala sa jej ďalšia matka, ktorá to mala očividne so svojím dieťatkom náročné. Jedna žena sa v komentári zamyslela, či Kendra dodržuje správnu životosprávu. „Úprimne povedané, pravdepodobne to tým môže byť! Pijem tak veľa kávy a zabúdam piť vodu,“ priznala Kendra.