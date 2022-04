Nezvyčajný milostný trojuholník! Lesbička odkryla pikantnosti zo spálne: Vážne máva trojku s...?!

Žena sa na internete pod rúškom anonymity priznala, že máva sex so svojou mamou a kamarátkou. Aféra má prebiehať už niekoľko mesiacov.

Anonymná osoba uviedla, že po zdôverení sa so svojou sexuálnou orientáciou začala mávať trojku so svojou kamarátkou a vlastnou mamou. „Moja mama nie je typická čínska matka a podporuje všetky veci v komunite LGBTQ," uviedla žena a nebála sa zájsť vo svojej úprimnosti ešte ďalej. “Počas posledných troch mesiacov sme ja, moja mama a kamarátka mali spolu niekoľkokrát trojku,” hovorí neznáma žena, no zároveň uvádza veci na pravú mieru. "Nikdy sme spolu nemali sex a ani nechceme, hoci sme sa počas sexu hladili a dotýkali."

“S mamou žijeme spolu a občas spolu máme sex s mojou kamarátkou, pridala sa k nám pred niekoľkými mesiacmi po pár pohárikoch,” dodala v príspevku. Príspevok zakončila poznámkou, že išlo o “jedinečnú skúsenosť”.