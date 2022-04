Výber mena pre dieťatko rozdelil rodinu na dva tábory: Súhlasili by ste, aby sa tak volalo to vaše?!

Budúca mamička sa posťažovala na anonymnej stránke Reddit o nezhodách pri výbere mena s manželom, chce ho totiž pomenovať po známom vrahovi.

Táto neznáma žena označila manžela doslova za "idiota", potom ako sa rozhodli vymýšľať mená pre svoje prvé dieťa. Pohlavie budúceho dieťatka však ešte nevedeli, no chceli si pripraviť možné mená pre obe pohlavia. Hneď však narazili na problém.

Budúci otecko, mal veľmi blízky vzťah so svojim dedkom, ktorý nedávno umrel a jeho odchod veľmi ťažko znášal. Preto prišiel s nápadom pomenovať ich prvé dieťa po dedkovi, teda Theodore ak je to chlapec a Theodora, ak by sa im narodilo dievča. Dokonca navrhol aj možné prezývky, podľa ktorých by ho volali, teda buď Teddy, Theo alebo Thea.

Na tom by za normálnych okolností nebolo nič zlé, problém nastal keď si túto prezývku spojili aj s priezviskom. Ako v príspevku napísala, ich priezvisko je Bounde, číta sa "bandí", a tým pádom by ich dieťa malo výslovnosťou podobné meno, ako známy vrah Ted Bundy.

Tu práve jej manžel mal úplne odlišný názor, jemu na tom mene neprišlo vôbec nič zvláštne, dokonca mu nevadila ani podobnosť s menom známeho vraha. Žena sa ďalej sťažovala, že aj napriek všetkým dôvodom, ktoré mu povedala, prečo pomenovať ich dieťa Theodore je zlý nápad jej manžel nepoľavil, dokonca ju obvinil, že nenávidí jeho dedka.

Ako píše ďalej, vznikla z toho hádka, kde jeho nápad nazvala "idiotským". Krátko po tom sa jej manžel nahneval a oboznámil s ich problémom hneď celú rodinu. To ich rozdelilo na dva tábory. Manželova rodina bola na jeho strane a rodina budúcej mamičky, samozrejme na jej.

Ďalej na anonymnej stránke spomenula, že nikto keď začuje jeho meno si nepomyslí, že to je na počesť zosnulého dedka. Každý si to podľa nej spojí so známym vrahom. Užívatelia Redditu boli takmer všetci na strane budúcej mamičky, niektorí ju doslova prosili nech v žiadnom prípade tak nepomenuje svoje dieťa. Jeden užívateľ dokonca povedal, že keď ich dieťa dospeje a zistí, kto Ted Bundy naozaj bol a aké ohavné činy spáchal bude svojich rodičov za toto rozhodnutie nenávidieť.