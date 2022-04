Druhý pokus mu vyšiel: Premiér Heger a Ursula von der Leyenová už sú na Ukrajine

Delegácia na čele s predsedníčkou európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, ktorej súčasťou je i slovenský premiér Eduard Heger a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, dorazila na Ukrajinu. Na sociálnej sieti o tom v piatok informoval predseda slovenskej vlády.

"S Ursulou von der Leyenovou som už pricestoval na Ukrajinu. Na stretnutie s (ukrajinským) prezidentom Volodymyrom Zelenským a predsedom vlády Denysom Šmyhalom prichádzam s konkrétnym návrhom pomoci pre Ukrajinu," napísal Heger na Facebooku.

Slovenský premiér ďalej špecifikoval, že konkrétny návrh pomoci sa má týkať získania perspektívy v súvislosti so vstupom Ukrajiny do Európskej únie, ako i možností prepravy obilnín do sveta, "keďže Ukrajina je jedným z najväčších exportérov a prístavy jej zablokovalo Rusko".

Heger plánuje okrem toho navrhnúť i zvýšenie využívania slovenského centra humanitárnej pomoci. Delegácia na čele s predsedníčkou EK odcestovala na Ukrajinu vlakom v noci na piatok z poľského mesta Przemyśl, ktoré sa nachádza iba 13 kilometrov od ukrajinskej hranice.

"Teším sa na Ukrajinu," napísala von der Leyenová v príspevku na sociálnej sieti Twitter, kde zverejnila i fotografiu, na ktorej kráča vedľa vlaku a po jej boku stojí i premiér Heger.

Šéfka EK je prvou vrcholovou političkou, ktorá navštívi Ukrajinu, odkedy na verejnosť minulý víkend prenikli správy o zabíjaní civilistov na kyjevskom predmestí Buča. Minulý týždeň v piatok navštívila Ukrajinu predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, ktorá v Kyjeve deklarovala ochotu EÚ pomôcť pri obnove krajiny po skončení ruskej invázie.

Na Ukrajinu sa v polovici marca na znak solidarity vydali aj premiéri Česka, Poľska a Slovinska. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša tam cestovali vlakom z Poľska.