Ruského novinára z opozičných novín obliali vo vlaku červenou farbou: Tu máš za našich chlapcov

Muratov sa pre projekt Novaya Gazeta Europe, ktorý vznikol po zastavení činnosti novín Novaja Gazeta v dôsledku vládneho tlaku v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, vyjadril, že útok sa stal vo vlaku smerujúcom z Moskvy do Samary a páchateľ pri ňom zakričal „Muratov, tu máš za našich chlapcov“.

Novaya Gazeta Europe na platforme Telegram zverejnila aj fotografie, na ktorých je Muratov obliaty červenou farbou aj zašpinené vlakové kupé.

Aboard a train to Samara, somebody attacked Nobel Peace Prize laureate and Novaya Gazeta editor-in-chief Dmitry Muratov with red paint laced with the solvent acetone. “This is for our boys!” the assailant shouted. Muratov’s eyes now burn, he wrote in a statement. pic.twitter.com/ny0Fjefo42