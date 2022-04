Ukrajinský veľvyslanec presvedčivo: Keby sa stalo toto, Rusko zastaví bombardovanie

Ukrajina očakáva, že Rusko by pozastavilo svoje vojenské útoky v čase, keď by na návštevu krajiny pricestoval pápež František. Povedal to vo štvrtok v Ríme v rozhovore pre agentúru Reuters ukrajinský veľvyslanec pri Svätej stolici Andrij Juraš.

"Ak Rusko pochopí, že pápež pôjde na Ukrajinu, Rusko zastaví bombardovanie, určite aspoň v strednej a severnej časti krajiny," je presvedčený nový ukrajinský veľvyslanec vo Vatikáne. Juraš sa vo štvrtok stretol s pápežom, ktorému prezentoval svoje poverovacie listiny, ako aj s ďalšími vrcholnými predstaviteľmi Vatikánu. "Diskutovali sme o mnohých veciach, ktoré sú teraz na programe - hlavne však o prípadnej ceste Jeho Svätosti na Ukrajinu," povedal Juraš. "Doplnil som ďalšie argumenty, prečo by sa mala (návšteva) realizovať čo najskôr a práve za týchto okolností," dodal. ONLINE Putin podľa USA upustil od dobytia Kyjeva, Zelenskyj: V Boroďanke je situácia oveľa strašnejšia než v Buči! Pápež František cez víkend počas návštevy Malty novinárom povedal, že v snahe prihovoriť sa za mier zvažuje cestu na Ukrajinu, kam ho pozvali ukrajinskí politici vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského a tiež predstavitelia tamojšieho náboženského spoločenstva. Juraš po stretnutiach vo Vatikáne povedal, že tam panuje "veľa vnútornej duchovnej túžby (uskutočniť cestu)", avšak bez záväzného prísľubu. "Pre všetkých - a aj pre pápeža - je čoraz pochopiteľnejšie, že prípadná pozitívna odpoveď na výzvu navštíviť Ukrajinu je čoraz dôležitejšia z hľadiska pomoci Ukrajine (zastaviť vojnu)," zdôraznil.