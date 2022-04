ONLINE Putin podľa USA upustil od dobytia Kyjeva, Zelenskyj: V Boroďanke je situácia oveľa strašnejšia než v Buči!

Z ukrajinských miest bolo cez humanitárne koridory počas štvrtka evakuovaných 4676 ľudí. Situácia v meste Boroďanka je podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ešte hrozivejšia než v Buči. V Mariupole zahynulo už 5000 civilistov, tvrdí to samozvaný nový primátor tohto mesta Kosťantyn Ivaščenko, ktorého podporuje Rusko. Všetko podstatné s vami opäť sledujeme ONLINE.

7:46 Ruského novinára oceneného Nobelovou cenou Dmitrija Muratova vo štvrtok napadli vo vlaku. Útočník na neho vylial červenú farbu a spôsobil mu podráždenie očí.

Viac si prečítajte tu: Ruského novinára z opozičných novín obliali vo vlaku červenou farbou: Tu máš za našich chlapcov

7:40 Ruský prezident Vladimir Putin upustil od dobytia ukrajinského hlavného mesta Kyjev po tom, čo jeho jednotky utrpeli značnú porážku zo strany ukrajinskej armády, uviedol vo štvrtok americký minister obrany Lloyd Austin. Informovala o tom agentúra AFP.

7:12 Rusko zaviedlo sankcie voči desiatkam občanov Austrálie a Nového Zélandu vrátane šéfov tamojších vlád. Sankčné opatrenia nadobudli účinnosť vo štvrtok, oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré sa odvoláva denník The Guardian.

7:00 Ukrajina očakáva, že Rusko by pozastavilo svoje vojenské útoky v čase, keď by na návštevu krajiny pricestoval pápež František. Povedal to ukrajinský veľvyslanec pri Svätej stolici Andrij Juraš.

6:51 Ruské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo írskeho veľvyslanca v Moskve, ktorému oznámilo, že dvaja írski diplomati boli vyzvaní, aby opustili krajinu. Oznámil to šéf írskej diplomacie Simon Coveney, na ktorého sa odvolala agentúra Reuters.

6:40 Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyrazila v noci zo štvrtka na piatok vlakom z mesta Przemyśl na juhovýchode Poľska smerom do ukrajinskej metropoly Kyjev, kde sa má stretnúť s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským. Súčasťou delegácie sú okrem šéfky EK aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell, premiér SR Eduard Heger a viacerí europoslanci. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

6:25 Ukrajina očakáva, že Rusko by pozastavilo svoje vojenské útoky v čase, keď by na návštevu krajiny pricestoval pápež František. Povedal to vo štvrtok v Ríme v rozhovore pre agentúru Reuters ukrajinský veľvyslanec pri Svätej stolici Andrij Juraš.

6:15 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok ohlásila, že na Ukrajine počas ruskej ofenzívy potvrdila už vyše 100 útokov na zdravotnícke služby, počas ktorých bolo zabitých 73 ľudí a ďalších 51 utrpelo zranenia. Išlo o zdravotníkov aj pacientov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

6:00 Z ukrajinských miest bolo cez humanitárne koridory počas štvrtka evakuovaných 4676 ľudí. V príspevku na sociálnej sieti Facebook to uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, na ktorú sa odvolala americká stanica CNN.

Z miest Mariupol a Berďansk na juhu krajiny odišlo dovedna 3256 ľudí. Z obliehaného Mariupola bolo 1205 z nich a zvyšných 2050 pochádzalo zo Záporožskej oblasti, konkrétne z miest Polohy, Vasylivka, Berďansk a Melitopol. 5:55 Skaza, akú zanechali ruské sily v ukrajinskom meste Boroďanka severozápadne od Kyjeva je "oveľa strašnejšia" než situácia v neďalekej Buči. Vo štvrtok to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Začali sa práce na odpratávaní sutín v Boroďanke. Je to tam oveľa strašnejšie, je tam ešte viac obetí ruských okupantov," povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na platforme Telegram. Ukrajinské úrady začali Boroďanku prehľadávať po odsune ruských vojakov.

5:50 V prístavnom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny zahynulo od začiatku vojny už 5000 civilistov, tvrdí samozvaný nový primátor tohto mesta Kosťantyn Ivaščenko, ktorého podporuje Rusko. TASR túto informáciu prezvala od agentúry AFP. "Približne 60 až 70 percent bytov (v Mariupole) je zničených alebo čiastočne zničených," dodal Ivaščenko, ktorého do tejto funkcie v stredu vymenoval vodca doneckých separatistov Denis Pušilin.