Žena pri zbieraní odpadkov našla truhlicu s pokladom: Aha, čo všetko sa v nej nachádzalo!

Žena, ktorá vždy dúfala, že jedného dňa nájde poklad, si splnila svoj sen. Vykopala hromadu starých mincí.

Ako píše portál norfolklive.co.uk, 38-ročná Jennie Fitzgerald si všimla zaoblené veko drevenej truhlice vyčnievajúce z piesku, keď začiatkom tohto mesiaca zbierala odpadky na pláži v Norfolku. Keď sa prehrabala pieskom, objavila truhlicu so zámkom, ktorá bola veľká asi ako škatuľa od topánok. „Najskôr sa mi zapáčil tvar tohto kúska dreva v piesku. Potom som ho vytiahla a uvedomila som si, že je to ako správna pirátska truhlica s pokladom,“ vysvetlila nadšene. Jennie je mamou deväťročného Harrisona a šesťročného Darcyho a spoločne ťahali truhlu po pláži 1,5 kilometra.

Vo svojom karavane v Sea Palling rodina spolu s jej manželom Jamesom vytiahla drevo zo spodnej časti krabice a objavila v nej 108 mincí. „Myslím si, že mince sú hlavne viktoriánske groše a niekoľko stredovekých halierov,“ povedala Jennie. „Nikdy som nesnívala o tom, že nájdem niečo takéto. Vždy som na pláži chodila so sklopenými očami a dúfala som, že nájdem pár mincí, ale toto je na inej úrovni. Je to úžasné – je to objav, ktorý sa podarí raz za život,“ dodala nadšená hľadačka pokladov.

Poklad obsahuje kúsky brúseného skla, drahokamy, vreckové hodinky, pečatný prsteň, obrovský staromódny kľúč a prívesok s vyrytým slovom „Ernest“. „Truhlica je vyrobená z dreva a pravdepodobne zo železa, s koženou podšívkou, o ktorej si myslím, že je vodotesná,“ opísala ju Jennie. Nález nahlásila miestnemu styčnému dôstojníkovi a truhlu s pokladom musí odniesť do múzea a informovať majiteľa pozemku pláže, kde ju našla.