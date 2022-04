Blondínka dala priateľovi pusu, malo to hrozivé následky: Jej tvár zostala zohavená

Niektoré ženy chlapov s bradou milujú, niektoré nenávidia. Jednej sa však priateľova brada nepríjemne vypomstila.

Ako píše The Sun, Jaleigh Robbins si užívala vášnivé bozky so svojím bradatým priateľom. Keď sa na jej tvári len o niekoľko dní neskôr vytvorili vyrážky plné hnisu, zostala zdesená. „Bozkávala som môjho bradatého priateľa, však sa nič nestane,“ napísala vo videu uverejnenom na sociálnej sieti TikTok. Video sa potom premietlo do záberu jej brady pokrytej hnisavými a červenými vyrážkami.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Bakteriálna infekcia. Boli to dlhé dva týždne,“ dodala. Sekcia komentárov nezostala bez príspevkov. „Toto sa skutočne môže stať! Vo fúzoch sa vyskytuje veľa baktérií, preto by sa o ne muži mali starať trochu viac, ako len v sprche,“ napísal jeden z komentujúcich. „Toto sa mi ešte nestalo, neumýval si tvár?,“ napísal ďalší.

Jaleigh sa potom vyjadrila ku komentárom a priznala, že reagovala tak zle, pretože mala vopred dohodnuté stretnutie v salóne. „OMG to bolo z návštevy kozmetičky a solária, vďaka čomu bola moja pokožka super citlivá a potom to len zhoršilo,“ napísala. Napriek tomu jej jedna žena odpísala, že to tak nemuselo byť. „Som kozmetička a toto by nemalo byť spôsobené čistením alebo soláriom. Jedine žeby ich nástroje neboli vyčistené.“