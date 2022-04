Obžalovaný vrah prelomil mlčanie: Prečo zabil konzervatívneho politika?!

Muž obžalovaný z vraždy britského konzervatívneho poslanca Davida Amessa uviedol, že politika ubodal, pretože hlasoval za letecké útoky v Sýrii. Podľa agentúry AP to povedal počas súdneho pojednávania v Londýne.

Dvadsaťšesťročný Brit somálskeho pôvodu Ali Harbi Ali čelí obžalobe z vraždy a prípravy teroristického činu. Obe obvinenia odmieta. Amess zomrel vlani 15. októbra po tom, čo bol napadnutý nožom pri stretnutí s voličmi v metodistickom kostole v Leigh-on-Sea v grófstve Essex, ktoré v britskom parlamente zastupoval takmer 40 rokov. Polícia zatkla a obvinila iba Aliho.

Ali vo štvrtok na súde vypovedal, že sa rozhodol podniknúť akciu na pomoc sýrskym moslimom v Británii, pretože sa nemohol pridať k teroristickej organizácii Islamský štát. "Hlasoval už skôr v parlamente a nebol to len on. Rozhodol som sa, že to urobím, pretože som mal pocit, že keď zabijem niekoho, kto urobil rozhodnutie vraždiť moslimov, zabránim ďalšiemu utrpeniu týchto moslimov," povedal súdu.

Dvadsaťšesťročný muž, ktorý pochádza z Londýna, tiež uviedol, že "hlboko" ľutuje skutočnosť, že sa nemohol pridať k teroristickej organizácii. Útok na Amesse vraj nepovažuje za zlý. "Keby som si myslel, že som urobil niečo zlé, neurobil by som to," povedal Ali. Tiež vraj očakával, že bude na mieste zastrelený a zomrie. Rozhodol sa ale, že zahodí nôž, keď videl, že prví policajti, ktorí dorazili na miesto, nemajú zbrane.

Prokurátori tvrdia, že muž plánoval aj ďalšie útoky, ich terčom mal byť aj člen britskej vlády Michael Gove alebo konzervatívny poslanec Mike Freer. Podľa prokurátora sa mu podarilo v deň vraždy dohodnúť schôdzku so 69-ročným Amessom, keď presvedčil jeho kanceláriu, že sa novo prisťahoval do grófstva a s politikom chce prebrať miestne záležitosti.