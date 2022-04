Manželovi na prvé výročie dopriala trojku: Ich priznanie teraz búra internet

Dvojica z Floridy sa stala doslova senzáciou na sociálnej sieti TikTok. Za všetko môže ich priznanie vo videu, ktoré si pozrelo už viac ako 4,7 milióna užívateľov.

Jess s manželom nie sú úplne obyčajným párom a na poli lásky preferujú polyamoriu (akceptácia viacerých ľúbostných vzťahov s plným vedomím všetkých zainteresovaných, pozn. red.). Jess sa preto rozhodla prekvapiť svojho partnera a na prvé výročie svadby mu dopriala trojku. O niečo neskôr zistila, že žena, s ktorou strávili noc, otehotnela s jej manželom.

V klipe, ktorý uverejnili na TikToku, sa pár objímal a smial, keď túto nevšednú situáciu vysvetľovali. Zdá sa teda, že Jess túto skutočnosť berie po svojom, napriek tomu, že v minulosti vo svojich videách otvorila tému vlastných problémov s plodnosťou. V titulku k videu Jess nazvala situáciu „Noc, ktorá bude trvať večne.“

Reakcie komentujúcich na sexuálny život dvojice však boli rozporuplné. Viacerým nešlo do hlavy, prečo by žena mala byť v poriadku s tým, keď jej muž oplodní inú. „To je skutočne smutné,“ uviedla jedna osoba a ďalšia pridala: „Neviem, prečo sa ženy dostali do tejto situácie. Neznie mi to ako láska.“ Tretí komentujúci sa nad celou situáciou zamyslel a napísal: „Ok, takže na vaše prvé výročie už potrebujete trojku? To je vážne smutné.“ Muža obdarovala sexom v trojici: Po vášnivej noci prišla tvrdá facka! Podraz, ktorý nečakal

Keď sa niektorí komentujúci pýtali, prečo jej manžel nepoužil ochranu, Jess zareagovala slovami, že sú v polyamormnom vzťahu a bolo by sebecké a nespravodlivé to robiť. Ďalší však pár podporili a napísali o vlastnej rovnakej skúsenosti. „Takto som otehotnela so svojím teraz trojročným dieťaťom,“ alebo „Bola som v úplne rovnakej situácii.“