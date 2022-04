Žena sa 10 rokov trápila pre svoje zuby, po radikálnom zákroku prišlo niečo, čo nečakala: Kruté posmešky!

Dlhoročnú traumu sa rozhodla vyriešiť radikálnym zákrokom. Netušila však, čo bude nasledovať.

Mladá žena, ktorá na sociálnej sieti Tik Tok vystupuje pod menom Michal Maccabee, sa verejnosti zverila s chúlostivým problémom. Britka sa priznala, že má umelý chrup a túžila po ňom dlhé roky, keďže jej vlastné zuby sa jej na sebe nepáčili a spôsobovali jej nemalé problémy so sebavedomím. Keď sa však konečne pochválila svojimi novými perličkami, prišla studená sprcha. Jej hollywoodsky úsmev sa u niektorých ľudí nestretol s pochopením.

Michal hrdo zverejnila svoje fotky s novým úsmevom na sociálnych sieťach, pod jej príspevkom sa však objavili kruté a neprajné komentáre, ktoré sympatickú dievčinu prirovnávajú k zvieraťu. "Čí kôň to je?" napísal jeden z anonymných užívateľov. "Mohla by si nám zaerdžať?" utrúsil odpornú poznámku ďalší. Michal sa však nenechala odradiť a hejterom odpovedala rovnakým spôsobom - jednoducho zaerdžala, informuje britský denník The Sun. Za brunetku sa automaticky postavilo mnoho ďalších užívateľov a skritizovali kruté poznámky na jej výzor. "Ako môžu byť ľudia takí krutí. Nechajte toto dievča žiť, je šťastná a nádherná," napísali na jej obhajobu.