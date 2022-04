Sexi vojak sa vybral na loďke z Portugalska do Miami: Keď zbadal, čo ho prenasleduje, nebolo mu všetko jedno

Dobrodruh alebo samovrah? Britský vojak sa vybral na malej loďke na plavbu z Portugalska do Miami. Prekonal viac ako 7-tisíc kilometrov za 111 dní! Neuveriteľné, čo počas toho zažil.

Ako uvádza portál Daily Mirror, vojak 59. pluku Commando zo Southamptonu v anglickom grófstve Hampshire bol počas plavby úplne sám. Teda, nie tak úplne. Jack Jarvis (28) tvrdí, že počas plavby ho prenasledoval veľký žralok. „Videl som neuveriteľnú divočinu, marlína, žraloka. Bol to oceánsky žralok s bielym hrotom. Vesloval som popri ňom a videl som jeho plutvu vo vode. Bolo to naozaj vzrušujúce,“ pochválil sa vojak Jack, ktorý to prirovnal k filmu Čeľuste.

Podľa jeho slov ho žralok zámerne sledoval a dokonca sa mu podarilo urobiť aj niekoľko fotografií na GoPro kameru, ktorú rukou strčil do vody. Mnohí ho po tejto informácii označili za blázna. Aj keď ho vysmiali za to, že riskoval, že príde o ruku, Jackovi to očividne stálo za to. Okrem fantastického zážitku a skvelých fotiek sa mu podarilo vyzbierať krásnych 62-tisíc libier (74-tisíc eur) na charitu, ktorá sa zameriava na liečbu mozgových nádorov.

„Pravdepodobne sa nestáva často, že žralok stretne na oceáne čln, čiže musel byť rovnako prekvapený ako ja,“ podotkol Jack, ktorý sa podľa jeho slov nebál vložiť ruku do vody, keďže ju mohol kedykoľvek počas nebezpečenstva vybrať. Našťastie sa ukázalo, že žralok nemal o Jacka veľký záujem, avšak sám priznal, že až keď sa jeho čln otriasol zvláštnym nárazom, zľakol sa.