Influencerka trpko doplatila na svoju krásu: Kvôli umelým nechtom prežila najhoršiu noc v živote!

Výzor pre ňu znamenal veľa. Netušila však, že práve kvôli kráse bude musieť trpieť a spoliehať sa na pomoc lekárov. Ženy, pozorne čítajte, toto sa môže stať aj vám.

Ako uvádza portál Daily Mirror, krásna brunetka Jessica Cardosová z Brazílie hovorí, že prežila „najhoršiu noc svojho života“, keď sa jej večer stala bolestivá nehoda. Influencerka pravidelne zdieľa so svojimi sledovateľmi tipy na skrášľovanie a kozmetiku, avšak koncom marca sa s nimi musela podeliť s bolestivými zábermi svojho obviazaného oka.

Jessica (30) si veľmi nešťastne poškriabala oko svojim umelým nechtom. „Dala som si nechty, ktoré boli na konci zúžené. Keďže som nebola s nimi veľmi obratná, keď som si išla poškriabať oko, omylom som si nechtom vytrhla kúsok rohovky. Na nechte som nič nevidela, a tak som si len myslela, že som si oko jednoducho poškriabala. Podľa lekára som si však kúsok naozaj odtrhla,“ prezradila, čo sa jej prihodilo.

Na chvíľu ani len nedokázala otvoriť oči. „Bola to najhoršia noc v mojom živote. Keď som sa pokúsila otvoriť jedno oko, druhé viečko sa začalo namáhať. Mala som pocit, akoby mi niekto nožom rezal do oka,“ povedala. Lekár jej predpísal očné kvapky a lieky proti bolesti a našťastie by mala po vyliečení vidieť úplne bez problémov. Napriek tomu sa však zdá, že Jessica dostala poriadnu príučku.