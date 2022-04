Tatér dostal od klienta bizarnú požiadavku: Na nohe mu zvečnil oscarovú facku!

Nezabudnuteľný moment naveky vrytý do kože.

Ak by aj niekto náhodou zabudol, tento nadšenec tetovania vám oscarovú facku Willa Smitha (53), ktorú vlepil komikovi Chrisovi Rockovi (57), iste rád pripomenie. Postačí mu ukázať vám jeho nohu. Náš zákazník, náš pán.Pomyslel si, že je to vtipné, a tak klientovo želanie splnil.

„Je to pomerne malé a diskrétne. Keby nebolo, neurobil by som to,“ uviedol Jon, ktorý sa špecializuje na tetovanie realistických portrétov. Záber, ako Will Smith vlepil komikovi Chrisovi Rockovi facku po nemiestnom žarte na adresu jeho manželky Jady Pinkett-Smith (50), skončil teda na klientovej nohe. „Je to zvláštna, zaujímavá a šialená vec. Nemyslím si, že existuje správna alebo nesprávna strana, je to len zaujímavá vec, ktorú spravili nejaké celebrity,“ uzavrel oscarový škandál Jon.