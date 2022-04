Austrálska vláda rozhodla: Čo plánujú urobiť s najstaršími ľudskými pozostatkami?

Oznámila to v stredu austrálska vláda, z ktorej vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP. Pozostatky 108 ľudí vrátane najznámejších kostier známych ako Mungo Man a Mungo Lady budú uložené v blízkosti ich pôvodného miesta odpočinku v Národnom parku Mungo – približne 11 hodín jazdy autom západne od Sydney, uviedol minister životného prostredia Nového Južného Walesu James Griffin.

Mungo Man and 107 individual remains that prove Aboriginal people have been in Australia for more than 42,000 years are set to be returned to country in landmark federal government decision. https://t.co/FaJvPKBPHr