Matka pred útekom z Kyjeva napísala na chrbátik dcéry kontaktné údaje: Pre istotu, ak by som zomrela

Zúfalá ukrajinská mama napísala kontaktné údaje na chrbát svojej dcéry pre prípad, že by boli vo vojne oddelené.

Sasha Makoviy (33) chcela zabezpečiť, aby záchranári mohli spojiť jej dvojročnú Viru s rodinou v čase, keď sa ruské sily priblížili ku Kyjevu, píše Mirror. „Myslela som si, že keby som zomrela, mohla by (Vira) zistiť, kto je a z akej rodiny pochádza. Alebo by mohla nájsť nejakých známych ľudí, ktorí by sa o ňu mohli postarať. Rozhodla som sa, že tieto informácie napíšem Vire na chrbát, pretože som sa naozaj bála. Je to najcennejšia vec v mojom živote, takže som si nevedela predstaviť, že by sme sa stratili," povedala dojatá matka.

Sasha na kožu svojej dcéry napísala Virino meno, dátum narodenia a rodinné telefónne čísla, keď sa spolu pripravovali na útek z Kyjeva v prvý deň ruskej invázie v obavách, že bude hlavné mesto obsadené. Do bundy svojej dcéry vložila aj rukou napísanú kartu s podobnými detailmi.

„Tak veľmi som sa triasla, že všetky slová boli napísané škaredo," povedala Sasha o nápise na chrbte jej dcéry.opisuje a odkazuje pritom na hrozivé udalosti na Ukrajine, ktoré otriasli celým svetom.

Po zdieľaní fotografie malej Viry na sociálnych sieťach získala Sasha veľkú podporu od ostatných ukrajinských rodičov, ktorí pre svoje deti urobili to isté. Niektorí všili kontaktné informácie na oblečenia svojich detí a vyrobili pre nich náramky s číslami tiesňového volania, iní deťom tiež nechali odkazy vo vreckách búnd.