Kozmetička jej zachránila život: Stačil pohľad a smerovala pod nôž! Na toto si dajte pozor

Starostlivosť u kozmetičky jej zachránila život. Jillian očakávala, že po ošetrení tváre príde zrelaxovaná a spokojná, avšak odišla odtiaľ s obrovským chrobákom v hlave. Kozmetička jej povedala, že fľaky na jej hrudi sa jej nejako nepozdávajú.

Ako uvádza portál New York Post, kozmetička Leigh Murphyová (41) v októbri 2021 ošetrovala svoju klientku Jillian Murrayovú (62). Leigh však spozorovala zvláštne fľaky na hrudi svojej klientky a rozhodla sa vyjadriť svoje obavy. Jillian sama priznáva, že si túto škvrnu všimla ešte v júni, avšak lekárka jej povedala, že sa nie je čoho báť, a tak to už ďalej neriešila. Po návšteve kozmetičky začala panikáriť.

„Vyzeralo to ako červená modrina. Hneď ako si to všimla, mi povedala, aby som si to nechala čo najskôr skontrolovať u lekárky,“ zreferovala Jillian z austrálskeho Cairns pobyt u kozmetičky. Okamžite sa objednala k špecialistovi, ktorý jej odobral vzorku. Biopsia ukázala niečo hrozné.

Jillian si vypočula zdrvujúcu diagnózu. Mala druhé štádium melanómu nad pravým prsníkom a bazocelulárny karcinóm na nose. Zatiaľ čo spomínaný karcinóm sa takmer nikdy nerozšíri do iných častí tela a rastie pomaly, melanóm je najsmrteľnejšia forma rakoviny kože. Obe formy sú takmer vždy výsledkom vystavenia slnku a Austrália má celosvetovo najvyššiu mieru rakoviny kože.