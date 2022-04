Ľudia na vidieku sa fotia so superhviezdou: Travoltu stretli v krčme a na nákupoch!

Hrebeň z Pomády už zjavne odložil ako nepotrebný, no fanúšikovia pri ňom stále šalejú. John Travolta (68) poriadne zaskočil miestnych obyvateľov v malom britskom mestečku, kde nakrúca nový film.

Dereham v anglickom kraji Norfolk má 18 000 obyvateľov a je to na miestne pomery naozaj maličké mestečko. Susedný Fakenham so 7 000 obyvateľmi je ešte menší.V Norfolku nakrúca nový film a po nakrúcaní rozhodne nesedí zavretý v hoteli.

V Derehame sa vybral do miestneho pubu Wetherspoons a vo Fakenhame sa zas zastavil na nákup v supermarkete. Na oboch miestach sa s ním fotili ľudia a on ochotne pózoval. Siobhan Beavan, ktorá je celoživotnou fanúšičkou Pomády, by v živote nenapadlo, že svojho idola stretne vo svojej obci na nákupoch. „Bolo skvelé stretnúť Dannyho,“ vyhlásila po tom, čo si s ním spravila selfie.