Viete, prečo sú na zubnej kefke štetinky rôznej farby? Nie je to náhoda! Má to jasný účel

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo sú na vašej zubnej kefke rôzne farebné štetinky? Toto vás dorazí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, žena menom Jess sa na sociálnej sieti TikTok preslávila virálnym videom, ktoré mnohým vyrazilo dych. Svojim sledovateľom vysvetlila, prečo sú na zubných kefkách predné štetinky rozdielnej farby a mnohí len neveriacky vyvalili oči. „Tu je life-hack, o ktorom ste pravdepodobne nevedeli,“ začala rozprávanie Jess.

„Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo má vaša zubná kefka rôzne farby? Má to príčinu. Najmenšia plocha jednej farby, zvyčajne v hornej časti, vám ukazuje, koľko zubnej pasty by ste mali skutočne použiť,“ vysvetlila Jess a dodala, že toto množstvo by malo byť vo veľkosti hrášku.

„Vlastne by ste nemali dávať zubnú pastu pozdĺž celej kefky," povedala. Podobnú „pomôcku“ na dávkovanie pasty majú aj detské zubné kefky, avšak v tomto prípade sa zvyčajne nenachádza v hornej časti, ale v strede. „Tu je detská zubná kefka a môžete vidieť, že modrá v strede vám presne ukazuje, koľko zubnej pasty naniesť,“ povedala Jess a do videa vložila fotku detskej zubnej kefky.

„Hotovo!“ ukončila rozprávanie a jej sledovatelia ju doslova zaplavili komentármi. „Úplne ma to šokovalo. Naučil som sa novú vec,“ napísal jej jeden muž a ďalšia žena zavtipkovala: „Tak teda... môj život bol jedno klamstvo a teraz neviem, čo mám robiť“. Vedeli ste o tom?