Desivé svedectvo zverstiev z Ukrajiny: Vojaci znásilňovali 10-ročné deti, na telá vypaľovali hákový kríž

Ako uvádza portál New York Post, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil útočníkov z Ruska z mučenia Ukrajincov „len pre potešenie“. „Zabili celé rodiny – dospelých aj deti a telá sa pokúsili spáliť. Oslovujem vás v mene ľudí, ktorí si každý deň uctievajú pamiatku zosnulých,“ povedal Zelenskyj vo video prejave adresovanom Bezpečnostnej rade OSN. Prezident hovorí o mučení a zverstvách, ktoré sa dajú len ťažko pochopiť.

„Niektorých zastrelili na ulici, iných hodili do studní, takže tam v utrpení zomreli. Boli zabití v ich bytoch, ich domoch. Civilistov rozdrvili tanky, keď sedeli v autách uprostred cesty – len pre ich potešenie,“ povedal. Tvrdil tiež, že militanti znásilňovali ukrajinské ženy pred ich rodinami. „Odrezali im končatiny, podrezali im hrdlá, ženy znásilňovali a zabili pred očami ich detí. Jazyk im vytiahli len preto, že agresor od nich nepočul to, čo chceli počuť,“ pokračoval v desivom svedectve zverstiev z Ukrajiny a agresorov prirovnal k teroristom.

