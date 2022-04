Živá Rapunzel sa po 19 rokoch odhodlala ostrihať si vlasy: Radikálnou zmenou zaskočila všetkých

Vzdala sa svojej hrivy! Vanessa z amerického Utahu, ktorú prezývali aj ako skutočná Rapunzel, sa odhodlala k radikálnemu kroku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

26-ročná blondínka zaujala na sociálnych sieťach svojou korunou krásy, informuje Daily Star. Jej vlasy dlhé viac ako 1,2 metra jej siahali až po lýtka, po 19 rokoch sú už však minulosťou. Najnovšie všetkých zaskočila svojou dramatickou premenou, keď si vlasy nechala skrátiť po bradu.

Dvojnásobná mamička sa stala senzáciou na TikToku vďaka účesom podobným princeznej. Jej túžba nestrihať sa sa u nej prejavila v útlom veku. „Keď som mala sedem rokov, dala som si ostrihať vlasy a nenávidela som ich a sľúbila som si, že si ich už nikdy neskrátim. "Milovala som dlhé vlasy a bola som zvedavá, kam mi až porastú. Nikdy som však nečakala, že mi vlasy dorastú až po lýtka!,“ spomína mama 4-ročnej dcérky Rose a dvojročného synčeka Jaspera, ktorej podľa vlastných slov dopomohla dlhá hriva s sebavedomiu a budovaniu vlastnej identity. Ľudia si ju začali všímať a skladať jej komplimenty.





To jej však po čase začalo prekážať. „Priala som si, aby ľudia videli, že je vo mne viac ako len moje vlasy. Uvedomila som si, že po toľkých rokoch mi už vlastne neslúžia a začala som ich vnímať negatívne,“ uviedla Vanessa, ktorá sa chcela vzdať svojej identity a tak museli ísť dole aj jej vlasy. O tejto skutočnosti vedela len hŕstka jej priateľov a manžel. Vraj kvôli tomu, aby sa nenechala ovplyvniť názormi iných. „Bola som šokovaná, keď som prvýkrát uvidela, že je to preč. Tiež ma prekvapilo, že som sa aj s krátkymi vlasmi cítila pekne a sebavedomo," opisuje svoju premenu Vanessa.

"Ostrihanie vlasov ma prinútilo čeliť mnohým presvedčeniam, ktoré som o sebe mala. Prinútilo ma to vidieť krásu v sebe - mimo mojich vlasov," dodáva mamička, ktorá sa svojho krátkeho strihu nevie nabažiť. Väčšina sledovateľov ju v jej rozhodnutí podporili, no našli sa aj takí, ktorým sa prestala zdať jedinečná. Dokonca sa jej vyhrážali, že ju prestanú sledovať. To však blondínku rozhodne netrápi a ženám odkazuje jedno: „Chcem vám ukázať, že vaša hodnota nezávisí od určitých atribútov. Ste úžasné, pretože ste to vy.“