Žena podstúpila umelé oplodnenie: Kruté odhalenie o jej dieťati! Pravda vyšla na povrch až po 41 rokoch

Američanka Cheryl Rousseauová prišla v roku 1977 na kliniku pre umelé počatie vo Vermonte, aby jej tam pomohli otehotnieť.

Ona bola síce zdravá, ale manžel nemal žiadne spermie. Preto žiadali o umelé oplodnenie bunkami anonymného darcu, ktorým mal byť mladý študent medicíny. Lenže lekár John Coates, ktorý ich ošetroval, použil namiesto toho vlastné spermie. Rousseauová sa to dozvedela až nedávno a lekára aj kliniku zažalovala. Súd vo Vermonte jej priznal právo na 250-tisíc dolárov kompenzácie a päť miliónov dolárov náhradu škody s represívnou funkciou.

Päť miliónov dolárov musí zaplatiť práve doktor John Coates, ktorého chorobné ego konalo v rozpore so všetkou lekárskou etikou a túžilo poslať vlastnú DNA ďalej do sveta. Rousseauvá prišla na to, že jej potomok je biologickým dieťaťom Coatesa, až v roku 2018. Žalobu podávala spolu s manželom Petrom. Rousseauovci žalovali Coatesa za porušenie zmluvy, podvod a fyzické ublíženie podľa skoršieho stanoviska vydaného súdom. Ďalší nárok na údajné porušenie vermontského zákona o ochrane spotrebiteľa bol pred súdom zamietnutý.