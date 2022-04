Ľudia si myslia, že ide na karneval, ona tak však chodí bežne: Nevšedný štýl tejto ženy vás dostane

Žena, ktorá sa životným štýlom vracia do rokov minulých, každý deň ohuruje množstvo ľudí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje portál The Mirror, Gwendolyn Erin Patterson sa zbláznila do všetkého z obdobia 2. svetovej vojny, pričom jej najväčšou láskou sú práve starodávne módne kúsky. 25-ročná žena odmieta odísť z domu v niečom, čo nie je v staromódnom štýle, preto ju v bežnom modernom oblečení určite nestretnete. Ľudia ju zasypávajú komplimentmi za jej unikátny vzhľad, ktorým každodenne ohuruje nejedeného človeka na ulici.

Mnoho z nich si však s najväčšou pravdepodobnosťou myslí, že mladá žena je na ceste na tematický večierok, pričom netušia, že má na sebe len jeden z jej mnohých každodenných outfitov. „Vždy som chcela vyzerať ako stará filmová hviezda, som posadnutá štýlom Audrey Hepburn a Marilyn Monroe. Vintage je spätý s celým mojím životom – každý deň nosím vintage oblečenie a všetko, čo vlastním, je z 30. a 40. rokov minulého storočia,“ prezradila.

Gwendolyn odjakživa nakupovala rada v sekáčoch, ale až posledných desať rokov to nabralo tento spád a začala zháňať rôzne starodávne oblečenie, ktoré už v podstate spadá medzi historické kúsky. Po tom, čo prestala úplne nakupovať najnovšie módne výstrelky, sa Gwendolyn stala vlastníčkou historického šatníka v hodnote viac ako 10-tisíc dolárov (približne 9-tisíc eur). Ten tvorí vyše 50 starodávnych klobúkov, 60 tašiek, 75 šiat či oblek na mieru navrhnutý pôvodným kostymérom Čarodejníka z krajiny Oz.

V tejto záľube ju naplno podporuje aj jej manžel Sam, ktorý je zhodou náhod taktiež posadnutý vojnovým obdobím. Zamilovaná dvojica sa preto rozhodla aj pre svadbu v štýle 40-tych rokov. „V súčasnosti obnovujeme starý dom z roku 1910 do podoby, v akej vyzeral kedysi. Sme blázni, ktorí žijú tým zvláštnym životným štýlom – bežní ľudia si pravdepodobne myslia, že sme blázni, ale my to milujeme,“ dodala Gwendolyn.